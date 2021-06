Economia ragusa

Ragusa, avviso per contributi straordinari per eventi: stanziati 20 mila euro Ragusa, avviso per contributi straordinari per eventi: stanziati 20 mila euro

Con Deliberazione di G. M n. 317 del 08/06/2021 e Determinazione Dirigenziale n. 3130 del 14/06/2021 del Settore 12, Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo sono stati stanziati € 20.000,00 per la concessione di contributi straordinari a sostegno di manifestazioni eventi e iniziative culturali per l’anno 2021. Possono accedere ai benefici associazioni, persone fisiche, enti pubblici ed enti privati, aventi sede nel territorio comunale, ovvero che, pur avendo sede in altro territorio, propongano attività che si svolgono nel territorio comunale. Gli interessati possono presentare domanda per la concessione di tali contributi straordinari, entro le ore 12 dell’8 luglio 2021. L'istanza deve pervenire al protocollo dell'Ente, all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it entro il termine previsto, a pena di esclusione.Sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Bandi di gara, incarichi, concorsi di prossima scadenza” sono consultabili e scaricabili l’avviso, il modello di istanza ed il modello per la proposta progettuale. Si comunica altresì che la scadenza per la presentazione delle istanze per accedere ai contributi ordinari è fissata per le ore 12 del 30 giugno 2021.

Con Deliberazione di G. M n. 317 del 08/06/2021 e Determinazione Dirigenziale n. 3130 del 14/06/2021 del Settore 12, Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo sono stati stanziati € 20.000,00 per la concessione di contributi straordinari a sostegno di manifestazioni eventi e iniziative culturali per l’anno 2021. Possono accedere ai benefici associazioni, persone fisiche, enti pubblici ed enti privati, aventi sede nel territorio comunale, ovvero che, pur avendo sede in altro territorio, propongano attività che si svolgono nel territorio comunale. Gli interessati possono presentare domanda per la concessione di tali contributi straordinari, entro le ore 12 dell’8 luglio 2021. L'istanza deve pervenire al protocollo dell'Ente, all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it entro il termine previsto, a pena di esclusione. Sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Bandi di gara, incarichi, concorsi di prossima scadenza” sono consultabili e scaricabili l’avviso, il modello di istanza ed il modello per la proposta progettuale. Si comunica altresì che la scadenza per la presentazione delle istanze per accedere ai contributi ordinari è fissata per le ore 12 del 30 giugno 2021.