Cucina Ricette

Cipolla fritta: ricetta gustosissima Cipolla fritta: ricetta gustosissima

Cipolla fritta: ricetta gustosissima. La cipolla fritta è un contorno facile da preparare e gustosissimo da mangiare. La ricetta della cipolla fritta è facile basta avere pochi ingredienti, vediamo quali e come di praprare.Cipolla fritta, ricetta gustosissima: ingredientiCipolle 400 gLatte 200 gFarina 00 80 gOlio per friggereSalePaprica in polvere 1⁄2 cucchiainoPangrattatoUova 1pepe q.b.Ecco come si prepara la cipolla fritta, una ricetta gustosissima e facile da portare a tavola.Per prima cosa sbucciate le cipolle, lavatele e tagliatele nel senso della larghezza in fette alte 3 mm. Dividete le fette in anelli. Poi versate il latte in una terrina, salatelo poco e immergetevi gli anelli di cipolla per eliminare parte del piccante. In una scodella mescolate la farina con la paprica, poi aggiungete il latte, l'uovo, il pepe e sbattete con una frusta per amalgamare bene, in una seconda scodella versate il pangrattato. Poi immergete ogni anello di cipolla nella pastella di farina avendo cura che ne risulti ricoperto uniformemente.Passate poi gli anelli nel pangrattato, facendo in modo che aderisca uniformemente alla pastella.In olio abbondante bollente friggete gli anelli senza friggerne troppi assieme, proseguendo la cottura per circa 3 minuti a lato.Cipolla fritta, ricetta gustosissima: cosa fare prima di portare a tavolaScolate gli anelli fritti passandoli eventualmente su carta assorbente per eliminare l'eccesso d'olio, poi serviteli ben caldi in tavola.

Cipolla fritta: ricetta gustosissima. La cipolla fritta è un contorno facile da preparare e gustosissimo da mangiare. La ricetta della cipolla fritta è facile basta avere pochi ingredienti, vediamo quali e come di praprare.

Cipolla fritta, ricetta gustosissima: ingredienti

Cipolle 400 g

Latte 200 g

Farina 00 80 g

Olio per friggere

Sale

Paprica in polvere 1⁄2 cucchiaino

Pangrattato

Uova 1

pepe q.b. Ecco come si prepara la cipolla fritta, una ricetta gustosissima e facile da portare a tavola.

Per prima cosa sbucciate le cipolle, lavatele e tagliatele nel senso della larghezza in fette alte 3 mm. Dividete le fette in anelli. Poi versate il latte in una terrina, salatelo poco e immergetevi gli anelli di cipolla per eliminare parte del piccante. In una scodella mescolate la farina con la paprica, poi aggiungete il latte, l'uovo, il pepe e sbattete con una frusta per amalgamare bene, in una seconda scodella versate il pangrattato. Poi immergete ogni anello di cipolla nella pastella di farina avendo cura che ne risulti ricoperto uniformemente.

Passate poi gli anelli nel pangrattato, facendo in modo che aderisca uniformemente alla pastella.In olio abbondante bollente friggete gli anelli senza friggerne troppi assieme, proseguendo la cottura per circa 3 minuti a lato. Cipolla fritta, ricetta gustosissima: cosa fare prima di portare a tavola

Scolate gli anelli fritti passandoli eventualmente su carta assorbente per eliminare l'eccesso d'olio, poi serviteli ben caldi in tavola.