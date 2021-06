Cronaca Incidente

Incidente, auto precipita dal viadotto sulla Messina Palermo: un morto Incidente, auto precipita dal viadotto sulla Messina Palermo: un morto

Tragico incidente sull’autostrada Messina Palermo e tragico il bilancio: un morto ed un ferito, entrambi catanesi. Un’auto è precipitata dal viadotto. L’incidente è avvenuto all'altezza di Pace del Mela, nel Messinese. L'incidente si è verificato intorno alle 14 all'altezza del chilometro 36.500 in direzione Messina. Un'auto che trasportava un mezzo nautico, è uscita fuori dalla carreggiata autostradale precipitando giù. E' quanto hanno confermato i vigili del Fuoco intervenuti sul posto. Uno dei due è morto sul colpo mentre l'altro è stato estratto vivo dalle lamiere e affidato immediatamente alle cure del personale medico del 118 dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.Sul posto sono intervenuti i mezzi della polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto insieme ai vigili del Fuoco, ai carabinieri e agli operatori del 118.

