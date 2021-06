Cronaca Pozzallo

Incidente a Pozzallo: un ferito in prognosi riservata

Grave incidente stradale stamattina intorno alle ore 8 in via Presidente Kennedi, angolo Via Saffi a Pozzallo. Lo scontro, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto tra due auto, una Opel e una Fiat. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato un ferito in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, attualmente ricoverato in prognosi riservata. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

