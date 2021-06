Cronaca Santa Croce Camerina

Incendio in un'azienda di concimi a Santa Croce Camerina

Incendio in un’azienda di concimi in contrada Canestanco a Santa Croce Camerina. L’allarme è stato lanciato ieri sera intorno alle ore 20,50. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per la messa in sicurezza della struttura dove è scoppiato l'incendio. Le fiamme sono divampate in una concimaia poco dopo le 20 di ieri sera. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco.

