Sicilia Catania

Etna ancora in eruzione: fiume di lava e boati nella notte Etna ancora in eruzione: fiume di lava e boati nella notte

Fontane di lava e boati sentiti nel territorio di Catania. L’Etna continua a dare ancora spettacolo. L’Etna si è ripresa ancora una volta la scena per poi a andare “riposare” in attesa di un nuovo parossismo. Continua l’attività stromboliana con esplosioni intra-crateriche e due colate laviche originate dal fianco meridionale del cratere di Sud-Est che si propaga in direzione Sud-Ovest. Fortunatamente al momento non ha avuto ripercussioni per l’aeroporto Fontanarossa di Catania. Stamattina è visibile una colonna di fumo dall’autostrada A1, la Messina-Catania.

Fontane di lava e boati sentiti nel territorio di Catania. L’Etna continua a dare ancora spettacolo. L’Etna si è ripresa ancora una volta la scena per poi a andare “riposare” in attesa di un nuovo parossismo. Continua l’attività stromboliana con esplosioni intra-crateriche e due colate laviche originate dal fianco meridionale del cratere di Sud-Est che si propaga in direzione Sud-Ovest. Fortunatamente al momento non ha avuto ripercussioni per l’aeroporto Fontanarossa di Catania. Stamattina è visibile una colonna di fumo dall’autostrada A1, la Messina-Catania.