La fantastica maschera alla ciliegia e miele per la pelle del viso

Salute e benessere Maschera viso

La fantastica maschera viso alla ciliegia e miele è tra le maschere di bellezza fatte in casa più usate in questo periodo dell’anno. Maschera ciliegia e miele: benfici per la pelle del viso Le ciliegie sono ricche di alfaidrossiacidi, in grado di esfoliare la pelle, rinnovando la cute e rendendola più luminosa e morbida. Contengono vitamine e minerali che tonificano la pelle e contrastano la formazione delle rughe. Grazie alle proprietà antinfiammatorie eliminano macchie, brufoli e rossori di ogni tipo. a maschera alla ciliegia è molto utile sia per la pelle sensibile che per la pelle grassa.Ecco quali ingredienti occorrono per preparare la maschera alle ciliegia e mieleMaschera ciliegie e miele: la fantastica maschera di bellezza per il viso3 ciliegie mature;3 cucchiaini di miele.Frullare la polpa insieme al miele e stendere sulla pelle del viso e del collo effettuando un leggero massaggio. Lasciare in posa per 30 minuti. Sciacquare accuratamente con acqua tiepida. È ideale per distendere le rughe, tonificare e rigenerare i tessuti della pelle grazie alle proprietà riparatrici del miele. Ecco altre maschera per la bellezza del viso fatte in casa con la ciliegia ed altri alimenti naturaliMaschera ciliegia e cetrioli per la bellezza del visoLa maschera alle ciliegie può essere fatta anche con l’aggiunta dei cetrioli. Si tratta di una maschera molto rinfrescante, drenante, ideale per il contorno occhi, per rimuovere le occhiaie e per evitare la comparsa delle rughe. Servono 6 ciliegie, una fetta spessa di cetriolo e un cucchiaio di yogurt magro. Le ciliegie e il cetriolo devono essere frullati, poi si aggiunge lo yogurt e si mescola bene tutto. Con un pennello deve essere messo in posa intorno agli occhi per 10 minuti;Maschera ciliegia e ananas per la bellezza del visoLa maschera alle ciliegie e l’ananas è l’ideale per la pelle secca e disidratata. Servono una manciata di ciliegie, una fetta di ananas, un cucchiaio di miele, 2 o 3 cucchiai di panna. Le ciliegie vanno lavate, denocciolate e tagliate a pezzettini e l’ananas tagliata. Vanno messe nel frullatore con il miele e la panna per frullarle fino ad ottenere un composto omogeneo. Va messo nelle zone più disidratata e tenuta in posa per 30.

