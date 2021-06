Cronaca Ragusa Ibla

Salvato a Ragusa Ibla un rapace notturno

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Ragusa è intervenuta, a Ragusa Ibla in via Paternò Arezzo a seguito di segnalazione alla sala operativa da parte di un passante, per il salvataggio di un allocco impigliato con una zampa tra le tegole del un tetto di un immobile. I Vigili del Fuoco con l’ausilio della scala italiana hanno raggiunto il volatile, ferito ad una zampa e, dopo averlo liberato è stato consegnato al personale della ripartizione faunistica venatoria della Forestale per le cure del caso

