Attualità Ragusa

Ragusa, visita in Questura del nuovo Comandante della Polizia Locale Ragusa, visita in Questura del nuovo Comandante della Polizia Locale

Stamane, il Questore di Ragusa Giusy Agnello ha ricevuto la visita del nuovo Comandante della Polizia Municipale di Ragusa, Dr. Maurizio Cannavò, insediatosi lo scorso primo giugno. Nell’occasione il Questore ha voluto evidenziare al neo Comandante il consolidato rapporto di collaborazione istituzionale tra la Polizia Locale di Ragusa e la Polizia di Stato, necessario per affrontare le crescenti esigenze di sicurezza e legalità della cittadinanza nel territorio ibleo. Il Questore, in segno di gratitudine ed in ricordo della visita, ha voluto donare al Dr. Cannavò il crest della Questura di Ragusa, augurandogli un proficuo lavoro nel segno della sinergia al servizio alla collettività.

Stamane, il Questore di Ragusa Giusy Agnello ha ricevuto la visita del nuovo Comandante della Polizia Municipale di Ragusa, Dr. Maurizio Cannavò, insediatosi lo scorso primo giugno. Nell’occasione il Questore ha voluto evidenziare al neo Comandante il consolidato rapporto di collaborazione istituzionale tra la Polizia Locale di Ragusa e la Polizia di Stato, necessario per affrontare le crescenti esigenze di sicurezza e legalità della cittadinanza nel territorio ibleo. Il Questore, in segno di gratitudine ed in ricordo della visita, ha voluto donare al Dr. Cannavò il crest della Questura di Ragusa, augurandogli un proficuo lavoro nel segno della sinergia al servizio alla collettività.