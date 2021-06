Sport Coppa America

Debutto con vittoria per Brasile e Colombia in Coppa America

ROMA - Esordio convincente del Brasile nell’edizione 2021 della Coppa America. Sul verde dell’Estadio Nacional di Brasilia, a porte chiuse per la pandemia di Covid-19, i padroni di casa battono per 3-0 il Venezuela, costretto a rinunciare a diversi positivi al nuovo Coronavirus, tra cui capitan Rincon. Ad aprire le marcature è l’ex romanista Marquinhos al 23′, nella ripresa Neymar raddoppia al 19′ su rigore e al 44′ Gabriel Barbosa cala il tris, su assist proprio del fuoriclasse del Psg. Sempre per il Gruppo B, debutto con vittoria anche per la Colombia, che piega all’Arena Pantanal di Cuiabà per 1-0 l’Ecuador con la rete decisiva, al 42′ del primo tempo, di Cardona.

