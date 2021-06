Covid, 163 nuovi positivi in Sicilia: 16 a Ragusa

Sicilia Covid

Sono 163 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.911 tamponi processati, con una incidenza che sfiora l'1,7%. La Regione torna al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 7 e fanno salire il totale a 5.912. Il numero degli attuali positivi è di 6.631 con una diminuzione di 91 casi. I guariti sono 247. Negli ospedali i ricoverati sono 358, 1 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 39, 8 in meno rispetto al bollettino precedente riequilibrando, così, gli aumenti dei giorni precedenti.La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo con 61 casi, Catania 50, Ragusa 16, Caltanissetta 12, Messina 11, Siracusa 10, Agrigento 2, Trapani 1 e nessun caso ad Enna.

