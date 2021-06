Salute e benessere Diete

Dieta proteica, la più efficace per dimagrire: menù

La dieta proteica è tra le diete più efficaci per perdere peso velocemente. La dieta proteica prevede il divieto di carboidrati e in misura minore, i grassi. La dieta proteica appartiene al gruppo delle cosiddette diete Low Carb (“povere di carboidrati”). E’ una dieta che stimola il metabolismo e aiuta a bruciare più calorie facilitando così la perdita di peso senza compromettere la massa muscolare.

Dieta proteica: come funziona?

Quando si segue una dieta proteica si assumono soprattutto alimenti ad alto contenuto proteico, sia di origine animale che vegetale. I carboidrati vengono praticamente eliminati e i grassi, a seconda del tipo, vanno assunti in minime dosi. Nella dieta proteica non ci sono le quantità. Si può e si deve mangiare a sazietà per evitare gli attacchi di fame.

Dieta proteica: cosa mangiare

Anche se a prima vista può sembrare semplice, è facile commettere errori banali. Ad esempio, la frutta fa benissimo, ma in una dieta proteica deve essere limitata a causa della presenza di fruttosio. Ed ancora, occhio ai salumi che sì contengono proteine, ma spesso e volentieri anche una elevata percentuale di grassi. Dieta proteica, i benefici

La dieta proteica è una delle più gettonate. Il perché è presto spiegato in una serie di benefici che vi elenchiamo. Favorisce il consumo di grassi: l’aumentato apporto di proteine, combinato con la forte riduzione di carboidrati, induce il corpo a ricavare le energie dalle proteine e dai grassi di deposito. Induce un maggior dispendio calorico: le proteine sono il nutriente che richiede maggior T.I.D. (Termogenesi Indotta dalla Dieta). Il 25% delle calorie provenienti da fonti proteiche viene bruciato in fase digestiva, contro il 2-5% delle calorie ricavate da grassi e carboidrati.

Aumenta il senso di sazietà

Aiuta a mantenere la massa muscolare. È infatti indicata per gli sportivi, soprattutto per gli agonisti che praticano sport di potenza, come bodybuilding e powerlifting.

Permette di controllare gli attacchi di fame. Riducendo i picchi glicemici, mantiene costanti i livelli di insulina.

Migliora la salute di pelle e capelli. Dieta proteica: esempio di menù giornaliero della dieta

Colazione: un caffe senza zucchero, due fette biscottate e una spremuta d’arancia senza zucchero

Tè senza zucchero, tre biscotti integrali e una spremuta di pompelmo

Tè senza zucchero, uno yogurt e un frutto

Spuntino: 1 tazza di tisana o tè o caffè non zuccherati, uno yogurt magro oppure formaggio magro oppure 2/3 fette di fesa di tacchino

Pranzo: Bistecca di manzo e insalata di pomodori e lattuga oppure omelette con piselli e carote, primosale, radicchio alla piastra e un frutto.

Merenda: 1 tazza di tisana o tè o caffè non zuccherati, uno yogurt magro oppure formaggio magro oppure 2/3 fette di fesa di tacchino.

Cena: vellutata di verdure senza pasta, straccetti di pollo e spinaci o sgombro al pomodoro, piselli o bresaola e carote e cavolfiore al vapore