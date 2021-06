Attualità Marina di Ragusa

Ordinanza per spiagge a Marina di Ragusa: ecco i nuovi divieti Ordinanza per spiagge a Marina di Ragusa: ecco i nuovi divieti

Pubblicata oggi l’ordinanza sindacale che regolamenta le modalità di fruizione e di utilizzo della spiaggia Bandiera Blu di Marina di Ragusa, assegnata anche per il 2021 dalla FEE, comprendente le sole spiagge libere ricadenti nel tratto di costa fra la spiaggia denominata “Mancina” fino alla spiaggia del lungomare Andrea Doria confinante con il lido “Baia del Sole”, nel rispetto dei criteri internazionali, così come richiesto dalla FEE Italia per l’assegnazione e il mantenimento del riconoscimento Bandiera Blu. L’ordinanza è rivolta ai fruitori della spiaggia Bandiera Blu che hanno l’obbligo di mantenere buone norme comportamentali al fine di garantire la sicurezza, l’igiene, il decoro dei luoghi ed il rispetto dell’ambiente.I divieti da rispettare sono:non lasciare sulle spiagge libere, dalle ore 20,00 alle ore 8,00, ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature, campeggiarvi e pernottarvi;non praticare giochi (ad esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, palla a volo, basket, bocce ecc.), che per le loro caratteristiche possano provocare molestia o danni fisici ai bagnanti. Questi giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate;non condurre o far permanere, al di fuori delle spiagge appositamente a ciò adibite, qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, fatta eccezione per le unità cinofile adibite a servizio di salvataggio e a quelle adibite alla guida per i non vedenti;non occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., la fascia di metri lineari 5 dell’arenile sabbioso misurata dalla battigia e destinata esclusivamente al libero transito dei bagnanti;non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulla spiaggia, che dovranno essere conferiti e sistemati negli appositi contenitori predisposti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;non cucinare in spiaggia, l’uso di fornelli e/o bombole di gas, nonché l’accensione di fuochi;non porre in essere qualsiasi altra attività che può costituire motivo di pericolo e disturbo al godimento della spiaggia ed alla libera accessibilità da parte dei soggetti svantaggiati. L’ordinanza sindacale è in vigore per tutto il periodo dalla stagione balneare, a partire dal 26 giugno al 19 settembre 2021. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

Pubblicata oggi l’ordinanza sindacale che regolamenta le modalità di fruizione e di utilizzo della spiaggia Bandiera Blu di Marina di Ragusa, assegnata anche per il 2021 dalla FEE, comprendente le sole spiagge libere ricadenti nel tratto di costa fra la spiaggia denominata “Mancina” fino alla spiaggia del lungomare Andrea Doria confinante con il lido “Baia del Sole”, nel rispetto dei criteri internazionali, così come richiesto dalla FEE Italia per l’assegnazione e il mantenimento del riconoscimento Bandiera Blu. L’ordinanza è rivolta ai fruitori della spiaggia Bandiera Blu che hanno l’obbligo di mantenere buone norme comportamentali al fine di garantire la sicurezza, l’igiene, il decoro dei luoghi ed il rispetto dell’ambiente. I divieti da rispettare sono:

non lasciare sulle spiagge libere, dalle ore 20,00 alle ore 8,00, ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature, campeggiarvi e pernottarvi;

non praticare giochi (ad esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, palla a volo, basket, bocce ecc.), che per le loro caratteristiche possano provocare molestia o danni fisici ai bagnanti. Questi giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate;

non condurre o far permanere, al di fuori delle spiagge appositamente a ciò adibite, qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, fatta eccezione per le unità cinofile adibite a servizio di salvataggio e a quelle adibite alla guida per i non vedenti;

non occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., la fascia di metri lineari 5 dell’arenile sabbioso misurata dalla battigia e destinata esclusivamente al libero transito dei bagnanti; non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulla spiaggia, che dovranno essere conferiti e sistemati negli appositi contenitori predisposti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

non cucinare in spiaggia, l’uso di fornelli e/o bombole di gas, nonché l’accensione di fuochi;

non porre in essere qualsiasi altra attività che può costituire motivo di pericolo e disturbo al godimento della spiaggia ed alla libera accessibilità da parte dei soggetti svantaggiati. L’ordinanza sindacale è in vigore per tutto il periodo dalla stagione balneare, a partire dal 26 giugno al 19 settembre 2021. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.