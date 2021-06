Sicilia Catania

Etna, pioggia di cenere e lapilli: in giro con ombrello Etna, pioggia di cenere e lapilli: in giro con ombrello

Ancora una copiosa pioggia di cenere e lapilli sul piazzale del rifugio Sapienza sull’Etna a Catania. Le persone presenti si riparano come possono. Chi con l'ombrello, altri coprendo il capo ad esempio col maglione. Si tratta di uno dei più intensi episodi di caduta di cenere dallo scorso febbraio. In tanti sono entrati all'interno del rifugio Sapienza per trovare riparo.

Ancora una copiosa pioggia di cenere e lapilli sul piazzale del rifugio Sapienza sull’Etna a Catania. Le persone presenti si riparano come possono. Chi con l'ombrello, altri coprendo il capo ad esempio col maglione. Si tratta di uno dei più intensi episodi di caduta di cenere dallo scorso febbraio. In tanti sono entrati all'interno del rifugio Sapienza per trovare riparo.