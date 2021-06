Salute e benessere Diete

Dieta low fodmap: menù sgonfia pancia Dieta low fodmap: menù sgonfia pancia

La dieta low Fodmap è un regime alimentare sgonfia pancia. La dieta low fodmap è un’alimentazione che prevede l’eliminazione di alcuni alimenti che favoriscono il gonfiore addominale. In pratica consiste nell’eliminazione e nella successiva reintroduzione graduale di vari alimenti contenenti “Fermentabili Oligo-, Di e Mono-Saccaridi e Polioli” ovvero una serie di carboidrati a corta quali lattosio, fruttani, fruttosio, galattani e polialcoli. La dieta low Fodmap è stata ideata dai ricercatori della Monash University, in Australia, e prevede l’eliminazione di vari alimenti dalla propria alimentazione per circa sei settimane. L’obiettivo non è perdere peso, ma contrastare la sindrome dell’intestino irritabile, una condizione medica che interessa circa il 10% della popolazione ed è caratterizzata da fastidio o dolore addominale, associati all’alterazione della funzione intestinale e accompagnati da gonfiore, crampi e addome teso. Pur non agendo sulle cause della patologia, la dieta low Fodmap permette di evitarne il peggioramento. Seguendola, infatti, è possibile limitare l’assunzione dei carboidrati che vengono assorbiti male dall’organismo e fermentati dai batteri intestinali, provocando sintomi dolorosi nel paziente.Dieta low fodmap: gli alimenti vietati che favoriscono il gonfiore addominaleLa lista dei cibi da evitare è piuttosto lunga. Nell’elenco è possibile trovare: Il latte e i suoi derivati (come il formaggio e lo yogurt)Dolcificanti come miele, xilitolo e fruttosioQuasi tutti i legumi (eccezion fatta per le lenticchie in scatola) Il frumento, la segale, il kamut e tutti i loro derivati (tra cui la pasta, il pane e i dolci). In alternativa è possibile consumare cereali come la quinoa, il mais, il riso e il grano saracenoBevande come i succhi di frutta, la camomilla, i vini da dessert, il rum e la tisana al finocchioVarie verdure, tra cui i carciofi, gli asparagi, i porri, il cavolfiore, l’aglio e la cipollaLa frutta secca e i semi Vari frutti, tra cui mango, pera, cocomero, ciliegie, albicocche datteri Dieta low fodmap: esempi menù sgonfia panciaDi seguito, potete trovare alcuni esempi (tratti dal portale cure-naturali.it) degli alimenti che è possibile introdurre a colazione, pranzo e cena quando si segue una dieta low Fodmap. Si tratta di un elenco puramente indicativo, che non può in alcun modo sostituire i consigli di un nutrizionista o di un dietologo.Colazione: 4 esempi per la colazionetè con fette biscottate senza glutinetè o caffè con biscotti senza glutineLatte senza lattosio e fette biscottate senza glutineTè o caffè e biscotti di risoDieta low fodmap, menù sgonfia panciaPranzo: 4 esempi per il pranzoPasta di mais al pomodoro, carne bianca e spinaci bolliti, un’arancia (condire con olio extravergine di oliva)Pasta di riso con tonno, lattuga, una banana matura (condire con olio extravergine di oliva)Risotto alla zucca, carne bianca o rossa, zucchine, uva (condire con olio extravergine di oliva)Pasta di mais all’olio, pesce, carote, kiwi (condire con olio extravergine di oliva)Dieta low fodmap, menù sgonfia panciaCena: 4 esempi per la cenariso in brodo, uova, zucchine, kiwi (condire con olio extravergine di oliva)gnocchi al pesto, prosciutto cotto, ravanelli, arancia (condire con olio extravergine di oliva)Patate, parmigiano reggiano, rape, mirtilli (condire con olio extravergine di oliva)Carne bianca, gallette di mais, zucchine alla griglia, uva (condire con olio extravergine di oliva)

La dieta low Fodmap è un regime alimentare sgonfia pancia. La dieta low fodmap è un’alimentazione che prevede l’eliminazione di alcuni alimenti che favoriscono il gonfiore addominale. In pratica consiste nell’eliminazione e nella successiva reintroduzione graduale di vari alimenti contenenti “Fermentabili Oligo-, Di e Mono-Saccaridi e Polioli” ovvero una serie di carboidrati a corta quali lattosio, fruttani, fruttosio, galattani e polialcoli. La dieta low Fodmap è stata ideata dai ricercatori della Monash University, in Australia, e prevede l’eliminazione di vari alimenti dalla propria alimentazione per circa sei settimane. L’obiettivo non è perdere peso, ma contrastare la sindrome dell’intestino irritabile, una condizione medica che interessa circa il 10% della popolazione ed è caratterizzata da fastidio o dolore addominale, associati all’alterazione della funzione intestinale e accompagnati da gonfiore, crampi e addome teso. Pur non agendo sulle cause della patologia, la dieta low Fodmap permette di evitarne il peggioramento. Seguendola, infatti, è possibile limitare l’assunzione dei carboidrati che vengono assorbiti male dall’organismo e fermentati dai batteri intestinali, provocando sintomi dolorosi nel paziente. Dieta low fodmap: gli alimenti vietati che favoriscono il gonfiore addominale

La lista dei cibi da evitare è piuttosto lunga. Nell’elenco è possibile trovare:

Il latte e i suoi derivati (come il formaggio e lo yogurt)

Dolcificanti come miele, xilitolo e fruttosio

Quasi tutti i legumi (eccezion fatta per le lenticchie in scatola)

Il frumento, la segale, il kamut e tutti i loro derivati (tra cui la pasta, il pane e i dolci). In alternativa è possibile consumare cereali come la quinoa, il mais, il riso e il grano saraceno

Bevande come i succhi di frutta, la camomilla, i vini da dessert, il rum e la tisana al finocchio

Varie verdure, tra cui i carciofi, gli asparagi, i porri, il cavolfiore, l’aglio e la cipolla

La frutta secca e i semi

Vari frutti, tra cui mango, pera, cocomero, ciliegie, albicocche datteri Dieta low fodmap: esempi menù sgonfia pancia

Di seguito, potete trovare alcuni esempi (tratti dal portale cure-naturali.it) degli alimenti che è possibile introdurre a colazione, pranzo e cena quando si segue una dieta low Fodmap. Si tratta di un elenco puramente indicativo, che non può in alcun modo sostituire i consigli di un nutrizionista o di un dietologo.

Colazione: 4 esempi per la colazione

tè con fette biscottate senza glutine

tè o caffè con biscotti senza glutine

Latte senza lattosio e fette biscottate senza glutine

Tè o caffè e biscotti di riso

Dieta low fodmap, menù sgonfia pancia

Pranzo: 4 esempi per il pranzo

Pasta di mais al pomodoro, carne bianca e spinaci bolliti, un’arancia (condire con olio extravergine di oliva)

Pasta di riso con tonno, lattuga, una banana matura (condire con olio extravergine di oliva)

Risotto alla zucca, carne bianca o rossa, zucchine, uva (condire con olio extravergine di oliva)

Pasta di mais all’olio, pesce, carote, kiwi (condire con olio extravergine di oliva) Dieta low fodmap, menù sgonfia pancia

Cena: 4 esempi per la cena

riso in brodo, uova, zucchine, kiwi (condire con olio extravergine di oliva)

gnocchi al pesto, prosciutto cotto, ravanelli, arancia (condire con olio extravergine di oliva)

Patate, parmigiano reggiano, rape, mirtilli (condire con olio extravergine di oliva)

Carne bianca, gallette di mais, zucchine alla griglia, uva (condire con olio extravergine di oliva)