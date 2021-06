Italia AstraZeneca

Speranza: Messaggio su Astrazeneca chiaro, le Regioni si allineino Speranza: Messaggio su Astrazeneca chiaro, le Regioni si allineino

ROMA - ’’E’ evidente che abbiamo un messaggio molto chiaro su AstraZeneca, che va nella direzione di evitarne l’utilizzo sotto i 60 anni, sia per la prima sia per la seconda dose. Per la seconda dose viene utilizzata, sempre nel rispetto dei tempi di 8-12 settimane, l’altra opzione fondamentale dei vaccini a mRna. Io penso che questa sia una posizione chiara e netta delle nostre autorità scientifiche, su cui abbiamo massima fiducia e su cui chiediamo a tutti gli enti territoriali di allineare i piani costruiti nelle ultime settimane’’. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. ’’Il generale Figliuolo ha aggiunto - ha assicurato che la campagna proseguirà e che ci sono le condizioni, sulla base delle dosi di Moderna e Pfizer disponibili, di proseguire la campagna vaccinale secondo i piani’’.Quanto ai risultati della vaccinazione eterologa, già utilizzata da Paesi importanti come la Germania da diverse settimane, ’’sono incoraggianti. Secondo alcuni studi la risposta immunitaria è addirittura migliore di quella con due dosi dello stesso vaccino’’.

ROMA - ’’E’ evidente che abbiamo un messaggio molto chiaro su AstraZeneca, che va nella direzione di evitarne l’utilizzo sotto i 60 anni, sia per la prima sia per la seconda dose. Per la seconda dose viene utilizzata, sempre nel rispetto dei tempi di 8-12 settimane, l’altra opzione fondamentale dei vaccini a mRna. Io penso che questa sia una posizione chiara e netta delle nostre autorità scientifiche, su cui abbiamo massima fiducia e su cui chiediamo a tutti gli enti territoriali di allineare i piani costruiti nelle ultime settimane’’. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. ’’Il generale Figliuolo ha aggiunto - ha assicurato che la campagna proseguirà e che ci sono le condizioni, sulla base delle dosi di Moderna e Pfizer disponibili, di proseguire la campagna vaccinale secondo i piani’’. Quanto ai risultati della vaccinazione eterologa, già utilizzata da Paesi importanti come la Germania da diverse settimane, ’’sono incoraggianti. Secondo alcuni studi la risposta immunitaria è addirittura migliore di quella con due dosi dello stesso vaccino’’.