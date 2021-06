Covid variante Delta: quarantena per chi arriva da Gran Bretagna

Economia Covid

Covid, turismo e varianti. "Noi facciamo il tampone a chi entra in Italia" dice il premier Mario Draghi rispondendo a una domanda al G7 sulla cosiddetta variante Delta. "Se dovessero ricominciare ad aumentare i contagi, anche noi dovremmo reinserire la quarantena per chi arriva dall'Inghilterra, ma questa situazione al momento non c'è, non ci siamo ancora". A chi gli domanda se c'è, come in Gran Bretagna, un ripensamento delle aperture in relazione al rischio rappresentato dalla variante indiana, "per ora - risponde il premier - non c'è motivo di pensare che questo possa succedere"."Dipende molto dalla dimensione dei contagi, dovessero schizzare su i contagi... ma non è quello che vediamo in altri Paesi europei. Spagna e Grecia non mettono quarantena dall'Inghilterra, ma bisogna essere pronti a reagire in maniera tempestiva" conclude.

