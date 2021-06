Cronaca Ragusa

Uomo trovato morto in casa a Ragusa Uomo trovato morto in casa a Ragusa

Un uomo di 85 anni ieri è stato trovato morto in casa. Ieri pomeriggio, intorno alle ore 18,45, la figlia dell’anziano si era recata a casa del padre e non avendo avuto risposta al citofono e al telefono ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in pochi minuti sono riusciti ad entrare nell’appartamento dell’anziano rinvenendo l’85enne privo di vita. Sul posto personale medico del 118 ne constatava il decesso per cause naturali.

Un uomo di 85 anni ieri è stato trovato morto in casa. Ieri pomeriggio, intorno alle ore 18,45, la figlia dell’anziano si era recata a casa del padre e non avendo avuto risposta al citofono e al telefono ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in pochi minuti sono riusciti ad entrare nell’appartamento dell’anziano rinvenendo l’85enne privo di vita. Sul posto personale medico del 118 ne constatava il decesso per cause naturali.