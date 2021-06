Cronaca Ispica

Auto a fuoco nel Ragusano: a Scicli e a Santa Maria del Focallo FOTO e VIDEO Auto a fuoco nel Ragusano: a Scicli e a Santa Maria del Focallo FOTO e VIDEO

Notte movimentata per i vigili del fuoco del Distaccamento di Modica. La notte scorsa sono intervenuti nel territorio di Ispica e poi di Scicli per l'incendio di due auto. In particolare alle ore 21 di ieri, sabato 12 giugno, la squadra dei vigili del fuoco di Modica, con a seguito un’autobotte proveniente dal Comando di Ragusa, interveniva a Santa Maria del Focallo per l’incendio di un’autovettura parcheggiata all’interno di un garage in prossimità di una villetta. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno provveduto a spegnere l’incendio, senza non poche difficoltà in quanto il posto non era facilmente raggiungibile dai mezzi in dotazione. I VVF hanno altresì evitato che le fiamme si propagassero alla villetta e alla vegetazione circostante. L’incendio ha causato la distruzione dell’autovettura e seri danni alla struttura del garage.Al termine dell’intervento la squadra è stata dirottata a Scicli, nel quartiere Jungi, per l’incendio di un’autovettura. I Vigili del Fuoco hanno prontamente spento le fiamme evitando che l’incendio coinvolgesse le abitazioni. L’incendio ha causato, oltre alla distruzione totale dell’auto, anche l’annerimento della facciata dell’edificio e il danneggiamento di un tubo del metano dal quale si notava una perdita di gas. I Vigili del fuoco rimanevano sul posto disperdendo il gas fuoriuscito dalla tubazione danneggiata con dei getti di acqua fino all’arrivo dei tecnici della ditta che ha in gestione la rete metano cittadina. Le cause degli incendi sono in via di accertamenti. In tutti e due gli incendi sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di loro competenza. La squadra ha fatto rientro alle ore 3:00

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa