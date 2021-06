Cronaca Sciclia

Auto a fuoco a Scicli

I vigili del fuoco del Distaccamento di Modica la notte scorsa sono intervenuti al quartiere Jungi di Scicli per un auto a fuoco. I Vigili del Fuoco hanno prontamente spento le fiamme evitando che l’incendio coinvolgesse le abitazioni. L’incendio ha causato, oltre alla distruzione totale dell’auto, anche l’annerimento della facciata dell’edificio e il danneggiamento di un tubo del metano dal quale si notava una perdita di gas. I Vigili del fuoco rimanevano sul posto disperdendo il gas fuoriuscito dalla tubazione danneggiata con dei getti di acqua fino all’arrivo dei tecnici della ditta che ha in gestione la rete metano cittadina. Le cause degli incendi sono in via di accertamenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli adempimenti di loro competenza. La squadra ha fatto rientro alle ore 3:00.

