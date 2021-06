Attualità Scicli

Scicli, un milione di euro per l'ex Fornace Penna

Un milione di euro dalla Regione siciliana per recuperare l’ex Fornace Penna, l’antico stabilimento di laterizi sito sulla scogliera di Punta Pisciotto nel territorio di Scicli. Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà durante la visita avvenuta venerdì scorso a Modica. Il Governo regionale ha avviato un confronto con i proprietari per dare l’avvio al recupero dell’ex Fornace Penna, divenuta famosa in tutta Italia e non solo per le riprese del Commissario Montalbano.

