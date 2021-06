Eriksen perde i sensi durante partita Danimarca-Finlandia

Sport Euro2020

Euro2020, Eriksen sviene durante partita Danimarca- Finlandia stabilizzato e portato in ospedale. Un incontro urgente - prosegue la federazione - si è svolto un incontro con le squadre e con gli ufficiali di gara. Ulteriori informazioni saranno comunicate alle ore 19:45"Il giocatore è stato trasferito in ospedale ed è stato stabilizzato". Lo afferma la Uefa sul proprio canale Twitter, a proposito delle condizioni di Christian Eriksen dopo il malore avuto in campo dal giocatore. Un Christian Eriksen vigile e cosciente mentre viene trasportato in barella fuori dal campo appare su una immagine che circola sui social e che sembra rassicurante sulle sue condizioni dopo il grande spavento per il malore in campo durante Danimarca-Finlandia. Eriksen è stato a lungo a terra privo di sensi mentre gli veniva praticato il massaggio cardiaco. Il giocatore si è imprvvisamente accasciato a terra. Immediatamente soccorso gli stanno praticando il massaggio cardiaco.Un frammento video che circola in rete ritrae Eriksen improvvisamente barcollare vicino alla bandierina del calcio d'angolo e piegarsi in avanti. Il giocatore viene colpito a un ginocchio dal pallone poi collassa a terra con gli occhi sbarrati, venendo circondato dai compagni. Sono stati attimi di grande paura a Copenaghen. Sono almeno cinque minuti che il gioco è fermo per soccorrere Eriksen, a terra provo di sensi. Al giocatore stanno praticando il massaggio cardiaco mentre i giocatori di Danimarca e Finlandia sono visibilmente sconvolti. La moglie di Eriksen è in campo in lacrime dopo che il marito si è accasciato privo di sensi durante Danimarca-Finlandia. Le squadre stanno rientrando negli spogliatoi mentre il giocatore viene portato via in barella coperto dai compagni e un telo. La gara è stata naturalmente sospesa.La partita Danimarca-Finlandia in corso a Copenaghen è stata sospesa a causa di una emergenza medica. Così un tweet dell'Uefa, dopo il grave malore che ha colpito in campo il danese Eriksen nel finale del primo tempo

