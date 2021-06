Dieta sportiva: esempio menÃ¹ completo

Salute e benessere Diete

La dieta sportiva per uomo: esempio menù completo. La dieta sportiva è una dieta ideale per chi pratica sport e si allena con continuità (9-10 mesi all’anno), regolarità (almeno un allenamento di 2-3 ore al giorno per 5-7 giorni alla settimana). Un’ora di attività fisica intensa, infatti, può comportare un aumento del dispendio energetico fra le 400 e 900 kcal, in relazione al grado di allenamento, alla durata, all’intensità ed alla tipologia degli esercizi richiesti. Prima di presentare un modello di dieta dello sportivo uomo, dobbiamo fare un ulteriore, necessario, chiarimento: questo non è altro che un esempio, non un elenco di regole da seguire. Per strutturare una dieta mirata serve la consulenza di un professionista che conosce bene abitudini e caratteristiche di chi la seguirà. Ogni atleta ha le sue esigenze specifiche che devono trovare riscontro nella sua personale alimentazione, ma possiamo comunque fornire delle linee guida generali per una corretta alimentazione sportiva.Prendiamo a modello un atleta che si allena 4 o 5 volte alla settimana, per almeno un'ora ciascuna: il suo menù quotidiano dovrà contare circa 2500 kcal, comprensive di un 60% di carboidrati, un 20% di proteine e un 20% di grassi.Dieta sportiva: esempio menu completoDIETA SPORTIVA: COLAZIONE300cc di latte parzialmente scremato4/5 fette biscottate integrali2 cucchiaini di miele o marmellata (o uno e uno)DIETA SPORTIVA: SPUNTINO DI META' MATTINA50g di torta alle meleUn frutto, esclusa la bananaDIETA SPORTIVA: PRANZOUn'insalata condita con due cucchiaini d'olio extravergine d'oliva e succo di limone100g di pasta di farro al pomodoro300g di carne rossa magra ai ferriUna tazzina di caffè con al massimo un cucchiaino di zucchero grezzo di cannaDIETA SPORTIVA: MERENDA40g di pan di spagna farcito con marmellata o cioccolatoUna mela di medie dimensioniDIETA SPORTIVA: CENAUn'insalata mista condita con due cucchiaini di olio extravergine d'oliva300g di pesce al vapore o al forno (ad esempio sogliola, nasello o merluzzo)50g di pane integraleUna tazzina di caffè con al massimo un cucchiaino di zucchero grezzo di canna

