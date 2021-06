Dieta senza carboidrati, menÃ¹ settimanale senza pane e senza pasta

Salute e benessere Diete

Dieta senza carboidrati, menù settimanale senza pane e senza pasta Dieta senza carboidrati, menù settimanale senza pane e senza pasta

La dieta senza carboidrati è un regime dietetico che prevede l’eliminazione dei principali carboidrati, ossiasenza pane e senza pasta, alimenti molto ricorrenti sulle tavole del nostro paese. Non si devono mangiare nemmeno patate, pizze, focacce, cereali e dolciumi.Dieta senza carboidrati i pro e i controCome tutti i regimi dietetici, anche la dieta senza pane e pasta ha i suoi pro e contro. In entrambi i casi si tratta dei tipici effetti della dieta chetogenica che andrebbe comunque limitata ad un breve periodo e sempre sotto stretto controllo medico.Dieta senza carboidrati: i proDimagrimento rapido;Miglioramento del profilo lipidico e glicemico;Potenziamento del metabolismo;Ringiovanimento delle strutture cellulari.Dieta senza carboidrati: controEmicrania e difficoltà di concentrazione per la mancanza di carboidrati;Stitichezza;Sovradosaggio di proteine;Debolezza, soprattutto durante i periodi particolarmente intensi;Possibilità di recuperare immediatamente i chili persi se non si segue un accurato regime dietetico di mantenimento;Affaticamento dei reni.Dieta senza carboidrati: menù settimanaleEcco la dieta per dimagrire in 7 giorni senza carboidratiLunedì: Colazione: un caffè senza zucchero,. 50 g di pane integrale spalmato con crema di arachidi al 100% e senza zucchero. Spuntino: 125 g di yogurt bianco magro con cacao in polvere. Pranzo: 2 uova sode con spinaci conditi con 1 cucchiaino di olio evo e succo di limone. Merenda: una coppetta di frutti di bosco. Cena: 150 g di bistecca alla piastra con insalata verde condita con un cucchiaino di olio evoMartedì: Colazione: caffè senza zucchero. 50 g di pane integrale con un velo di crema di nocciola al 100% senza zucchero. Spuntino: due quadratini di cioccolato fondente al 90% di cacao. Pranzo: 150 g pollo marinato con erbe aromatiche e succo di limone, cotto alla piastra. Insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo. Merenda: un kiwi. Cena: 150 g di bresaola. Pomodorini conditi con origano e un cucchiaino di olio evo.Mercoledì: Colazione: caffè senza zucchero; toast con crema di avocado e salmone. Spuntino: 2 albicocche. Pranzo: 2 uova sode. Insalata verde e pomodori. Merenda: 1 yogurt bianco magro con un pizzico di cacao amaro senza zucchero. Cena: 150 g di prosciutto cotto. Insalata verde condita con semi e un cucchiaino di olio evo.Giovedì: Colazione: caffè senza zucchero; 50 g di pane integrale con un velo di crema di nocciola al 100% senza zucchero. Spuntino: 1 banana piccola. Pranzo: 150 g di ricotta di capra con pinoli; carote al vapore condite con un cucchiaino di olio evo. Merenda: 1 yogurt bianco magro.Cena: 180 g di filetti di nasello al cartoccio.Venerdì: Colazione: caffè senza zucchero. Una macedonia di frutta fresca con scaglie di mandorle. Spuntino: carote grattugiate con succo di limone. Pranzo: salmone e zucchine al vapore. Merenda: 1 yogurt magro bianco aromatizzato con cannella. Cena: arrosto di tacchino. Insalata mista condita con un cucchiaino di olio evo.Sabato: Colazione: caffè senza zucchero; 50 g di pane integrale con un velo di crema di arachidi al 100% senza zucchero. Spuntino: 1 spremuta di arancia. Pranzo: 150 g di pollo alla griglia; insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo. Merenda: 1 yogurt bianco greco. Cena: filetto di branzino al forno. Finocchi al vapore.Domenica: Colazione: caffè senza zucchero. Uno yogurt bianco con frutta secca. Spuntino: 2 albicocche. Pranzo: 150 g di bistecca. Broccoli al vapore. Merenda: 1 centrifugato di frutta e verdura. Cena: pasto libero.

La dieta senza carboidrati è un regime dietetico che prevede l’eliminazione dei principali carboidrati, ossiasenza pane e senza pasta, alimenti molto ricorrenti sulle tavole del nostro paese. Non si devono mangiare nemmeno patate, pizze, focacce, cereali e dolciumi.

Dieta senza carboidrati i pro e i contro

Come tutti i regimi dietetici, anche la dieta senza pane e pasta ha i suoi pro e contro. In entrambi i casi si tratta dei tipici effetti della dieta chetogenica che andrebbe comunque limitata ad un breve periodo e sempre sotto stretto controllo medico.

Dieta senza carboidrati: i pro

Dimagrimento rapido;

Miglioramento del profilo lipidico e glicemico;

Potenziamento del metabolismo;

Ringiovanimento delle strutture cellulari. Dieta senza carboidrati: contro

Emicrania e difficoltà di concentrazione per la mancanza di carboidrati;

Stitichezza;

Sovradosaggio di proteine;

Debolezza, soprattutto durante i periodi particolarmente intensi;

Possibilità di recuperare immediatamente i chili persi se non si segue un accurato regime dietetico di mantenimento;

Affaticamento dei reni.

Dieta senza carboidrati: menù settimanale

Ecco la dieta per dimagrire in 7 giorni senza carboidrati

Lunedì: Colazione: un caffè senza zucchero,. 50 g di pane integrale spalmato con crema di arachidi al 100% e senza zucchero. Spuntino: 125 g di yogurt bianco magro con cacao in polvere. Pranzo: 2 uova sode con spinaci conditi con 1 cucchiaino di olio evo e succo di limone. Merenda: una coppetta di frutti di bosco. Cena: 150 g di bistecca alla piastra con insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo Martedì: Colazione: caffè senza zucchero. 50 g di pane integrale con un velo di crema di nocciola al 100% senza zucchero. Spuntino: due quadratini di cioccolato fondente al 90% di cacao. Pranzo: 150 g pollo marinato con erbe aromatiche e succo di limone, cotto alla piastra. Insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo. Merenda: un kiwi. Cena: 150 g di bresaola. Pomodorini conditi con origano e un cucchiaino di olio evo.

Mercoledì: Colazione: caffè senza zucchero; toast con crema di avocado e salmone. Spuntino: 2 albicocche. Pranzo: 2 uova sode. Insalata verde e pomodori. Merenda: 1 yogurt bianco magro con un pizzico di cacao amaro senza zucchero. Cena: 150 g di prosciutto cotto. Insalata verde condita con semi e un cucchiaino di olio evo. Giovedì: Colazione: caffè senza zucchero; 50 g di pane integrale con un velo di crema di nocciola al 100% senza zucchero. Spuntino: 1 banana piccola. Pranzo: 150 g di ricotta di capra con pinoli; carote al vapore condite con un cucchiaino di olio evo. Merenda: 1 yogurt bianco magro.Cena: 180 g di filetti di nasello al cartoccio.

Venerdì: Colazione: caffè senza zucchero. Una macedonia di frutta fresca con scaglie di mandorle. Spuntino: carote grattugiate con succo di limone. Pranzo: salmone e zucchine al vapore. Merenda: 1 yogurt magro bianco aromatizzato con cannella. Cena: arrosto di tacchino. Insalata mista condita con un cucchiaino di olio evo.

Sabato: Colazione: caffè senza zucchero; 50 g di pane integrale con un velo di crema di arachidi al 100% senza zucchero. Spuntino: 1 spremuta di arancia. Pranzo: 150 g di pollo alla griglia; insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo. Merenda: 1 yogurt bianco greco. Cena: filetto di branzino al forno. Finocchi al vapore. Domenica: Colazione: caffè senza zucchero. Uno yogurt bianco con frutta secca. Spuntino: 2 albicocche. Pranzo: 150 g di bistecca. Broccoli al vapore. Merenda: 1 centrifugato di frutta e verdura. Cena: pasto libero.