Dieta delle 3 P per dimagrire: cos'è e come funziona

La dieta delle 3 P o dieta zero carboidrati per dimagrire può far dimagrire velocemente di diversi chili. In cosa consiste la dieta zero carboidrati? La dieta zero carboidrati è una dieta sempre di moda, rapida ed efficace. La dieta zero carboidrati, o per i più attenti Dieta Low Carb, e per i più estremi Dieta No Carb, è una realtà fortemente radicata nel contesto dietetico, soprattutto estivo. Prima di descrivere i vantaggi di una dieta zero carboidrati, è assolutamente necessario fare un po' di chiarezza relativamente al “mondo” delle diete a basso tenore di carboidrati. Non basta eliminare dalla propria dieta le 3 P, ossia pane, pasta e pizza, per poter parlare di dieta zero carboidrati. Con il termine “dieta zero carboidrati”, infatti, si intende un insieme di diversi modelli dietetici (come ad esempio le più note dieta a zona, dieta Atkins, dieta Dukan, dieta Scardsale e dieta chetogenica) che pur condividendo una restrizione dei carboidrati, presentano quadri metabolici diversi.Dieta delle 3 P per dimagrire o dieta zero carboidrati: come funzionaRicordando le opportune differenze esistenti tra regimi dietetici chetogenici, regimi totalmente privi di carboidrati e destinati a fini speciali, e regimi dietetici Low Carb, ossia a ridotto contenuto di carboidrati, indicati invece nei dimagrimenti, anche rapidi, qui di seguito verrà elencato un esempio di menù giornaliero Low Carb costituito da 1250 Kcal con il 20% di carboidrati 35% di proteine e 45% di grassi.Dieta delle 3 P per dimagrire o dieta zero carboidrati: esempio menù giornalieroEsempio giornaliero di Dieta a basso contenuto di carboidratiCOLAZIONE: Yogurt greco 150 g + Frutta di stagione 150 gSPUNTINO: Centrifugato di sedano, carote e finocchi : 1 bicchierePRANZO: insalata mista 200 g + Trancio di salmone al forno 150 g + Olio e.v.o. 1 cucchiaioMERENDA: Frutta secca 15 gCENA: spinaci 200 g + Petto di pollo ai ferri 200 g + Olio e.v.o. 2 cucchiaiDieta delle 3 P per dimagrire o dieta zero carboidrati: quali sono i vantaggi di una dieta zero carboidrati e quanti chili si perdono?L’innata vocazione di una dieta zero carboidrati è sicuramente quella dimagrante, nonostante diversi studi scientifici ne abbiano sottolineato anche le interessanti proprietà cliniche.Più precisamente, una dieta ipocalorica a basso contenuto di carboidrati, adeguatamente studiata e ben fatta, potrebbe:Migliorare il profilo glicemico e lipidemico, determinando anche un abbassamento dei valori di glicemia e colesterolo;Potenziare le capacità ossidative, ossia potenziare il metabolismo, per brevi periodi;Contribuire al ringiovanimento delle strutture cellulari;Accelerare il calo peso.La dieta zero carboidrati può far dimagrire fino a 4 chili velocemente.

