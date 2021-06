Cucina Ricette

Pesce spada al pompelmo rosa: ricetta facile Pesce spada al pompelmo rosa: ricetta facile

La ricetta del pesce spada al pompelmo rosa è facile da preparare ed ideale per dimagrire quando si segue una dieta. Il pesce spada è un ottimo alimento e può essere inserito in una dieta ipocalorica. Il suo contenuto calorico è di circa 120 kcal ogni 100 g e il suo contenuto lipidico, pur non essendo basso, è composto principalmente da grassi insaturi, quindi buoni per l’organismo umano. Il consiglio, nel consumare pesci di grossa pezzatura, come il pesce spada, è di non superare le 3/4 porzioni al mese, per evitare un’assimilazione eccessiva di metalli pesanti, come il mercurio, che in quantità superiori possono essere nocive. Per pesci di grande pezzatura si intende pesce spada, salmone, tonno, cernia non di allevamento ecc.Pesce spada al limone: ingredienti per la ricetta facileIngredienti:240 grammi di pesce spada tagliato a fettine sottiliun pompelmo rosauna punta di peperoncino verdesucco di limoneSale, olio, pepePreparare la marinatura con olio, sale, pepe, succo di limone, versarla sulle fettine di pesce spada e fare riposare in frigorifero per un’ora. Togliere dal frigorifero, scolare il pesce dall’olio e adagiarlo su di un piatto, aggiungendo gli spicchi di pompelmo e il peperoncino verde.

La ricetta del pesce spada al pompelmo rosa è facile da preparare ed ideale per dimagrire quando si segue una dieta. Il pesce spada è un ottimo alimento e può essere inserito in una dieta ipocalorica. Il suo contenuto calorico è di circa 120 kcal ogni 100 g e il suo contenuto lipidico, pur non essendo basso, è composto principalmente da grassi insaturi, quindi buoni per l’organismo umano. Il consiglio, nel consumare pesci di grossa pezzatura, come il pesce spada, è di non superare le 3/4 porzioni al mese, per evitare un’assimilazione eccessiva di metalli pesanti, come il mercurio, che in quantità superiori possono essere nocive. Per pesci di grande pezzatura si intende pesce spada, salmone, tonno, cernia non di allevamento ecc. Pesce spada al limone: ingredienti per la ricetta facile

Ingredienti:

240 grammi di pesce spada tagliato a fettine sottili

un pompelmo rosa

una punta di peperoncino verde

succo di limone

Sale, olio, pepe

Preparare la marinatura con olio, sale, pepe, succo di limone, versarla sulle fettine di pesce spada e fare riposare in frigorifero per un’ora. Togliere dal frigorifero, scolare il pesce dall’olio e adagiarlo su di un piatto, aggiungendo gli spicchi di pompelmo e il peperoncino verde.