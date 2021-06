Comiso, Ã¨ morto Daniele Scalogna

Cronaca Comiso

Non ce l’ha fatta il 26enne di Comiso, Daniele Scalogna, vittima di un incidente stradale avvenuto nei mesi scorsi nei pressi della zona industriale di Comiso. E’ morto oggi in ospedale a Palermo. Dopo l’incidente furono avviate delle indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Daniele Scalogno è morto a Palermo nell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello.

