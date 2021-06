Appuntamenti Pozzallo

Trenitalia del BaroccoLine: Pozzallo tra le 12 stazioni

Da domani 13 giugno, per tutte le domeniche dell’estate 2021 (15 agosto incluso) e fino al 10 ottobre, parte l’iniziativa di Trenitalia del BaroccoLine che è il treno turistico del Val di Noto. Il progetto è stato pensato per permettere ai viaggiatori la scoperta delle città del Val di Noto. Il treno ferma in 12 stazioni e quest’anno, per la prima volta, è stata inserita la città di Pozzallo, che pur non essendo un sito UNESCO, gli è stata riconosciuta la sua grande importanza turistica.

