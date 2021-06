A Comiso si celebra Sant'Antonio di Padova

Appuntamenti Comiso

Si celebra oggi, sabato 12 giugno, il XXII anniversario della dedicazione della chiesa di Sant’Antonio di Padova a Comiso. Un appuntamento particolare che rientra nel contesto dei festeggiamenti in onore del santo patavino che domani culmineranno con gli speciali eventi nel giorno della solennità liturgica. Oggi, intanto, dopo la recita del Rosario delle 8 e la tredicina a Sant’Antonio, oltre alla celebrazione eucaristica delle 8,30, prende il via alle 9,15 l’adorazione eucaristica che proseguirà sino alle 18,30. Nel pomeriggio, alle 18, la recita dei Secondi vespri della dedicazione, il Rosario meditato e la benedizione eucaristica oltre alla tredicina di Sant’Antonio. Alle 19, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Maurizio Di Maria e animata dalla corale parrocchiale. Durante la celebrazione, tutte le coppie di sposi presenti rinnoveranno le promesse matrimoniali.Domenica, domenica 13 giugno, la festa di Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della chiesa, patrono e protettore della comunità parrocchiale. Alle 8 il suono melodioso delle campane saluterà il giorno dedicato al santo. Alle 8,15 la recita del Rosario e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 9 la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Enzo Barrano, e animata dalla corale parrocchiale. A seguire sarà benedetto il pane in onore di Sant’Antonio. Alle 11 è prevista la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Roberto Asta, amministratore apostolico della diocesi di Ragusa, e animata dalla corale parrocchia. A conclusione, supplica a Sant’Antonio e affidamento dei bambini alla protezione del santo. A questi ultimi saranno offerte le “pupidde ri pane”, seguirà la benedizione del pane. A mezzogiorno il suono festoso delle campane.Alle 18 è in programma il Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio mentre alle 19 si terrà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Caltagirone, mons. Calogero Peri, e animata dalla corale parrocchiale. Saranno presenti le autorità civili e militari. Durante la celebrazione, la confraternita di Sant’Antonio di Padova rinnoverà la promessa annuale confraternale. A conclusione, la preghiera di affidamento a Sant’Antonio e a seguire la benedizione del pane. “In questo giorno di festa – spiegano dalla comunità – non sarà possibile come gli altri anni fare la raccolta del pane per le vie della parrocchia. Chi vuole donare il pane, può portarlo in chiesa. Si ringrazia l’Aic per la donazione del pane senza glutine”.L’impresa ecologica Busso Sebastiano che si occupa della gestione del servizio di igiene ambientale sul territorio comunale ha, intanto, ultimato in queste ore un’azione di pulizia straordinaria nelle aree tutt’attorno alla parrocchia per rendere le stesse ancora più decorose del solito.

