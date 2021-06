Salute e benessere Diete

Dieta da 800 calorie per dimagrire 4 chili in 7 giorni

La dieta da 800 calorie al giorno è una dieta ipocalorica ideale per chi vuole perdere diversi chili. La dieta da 800 calorie può far dimagrire fino a 4 chili in una settimana. La dieta da 800 calorie è molto restrittiva e non può essere seguita da tutti. Per esempio è vietata a chi soffre di patologie particolari e alle donne in gravidanza. La dieta da 800 calorie prevede svariati sacrifici perché l’apporto calorico è ridotto drasticamente. Ecco come funziona e quali sono gli alimenti che non devono mancare mai nel carrello della spesa.Dieta da 800 calorie per dimagrire 4 kg in 7 giorniMenu giornaliero di 800 calorie: classicoSe non aderisci all’alternanza di proteine ​​e carboidrati, il menu dietetico, diviso in sette giorni della settimana, potrebbe apparire così:Colazione da scegliere:Farina d’avena con mezza mela e un cucchiaino di miele.Due scoiattoli di uova sode, una tazza di latte e una fetta di frutta diversa da una banana.Quinoa con due mandorle e pompelmo fresco.Un uovo sodo, una tazza di latte scremato e mezza mela.Frullati di semi di avocado, sedano e chia.Pranzo a scelta tra:Brodo di pollo.Verdure in umido (tranne le patate) e petto di pollo.Tacchino al forno con pomodori.Insalata di tonnoPesce bollito o in umido con verdure fresche.Cena tra cui scegliere:Frutti di mare con verdure fresche.Filetto di pollo con verdure verdi.Pesce al vapore.Manzo o vitello magro.Spezzatino di verdure con pezzi di pollo.Dato che la dieta è progettata per la perdita di peso, le ricette per 800 calorie al giorno contengono principalmente piatti al vapore, bolliti o al forno. Le casalinghe esperte consigliano di cuocere la carne in una manica, nel suo stesso succo, in modo che mantenga la succosità e non richieda la marinata. Le verdure sono meglio cotte alla griglia o wok senza aggiungere olio. E i frutti dovrebbero essere scelti non molto dolci e mangiarli senza trattamento termico.Alternanza di proteine ​​e carboidratiCon questo modo di mangiare, un menu di 800 calorie al giorno sembra diverso. Inoltre, si raccomanda di aderire a tale dieta per non più di due settimane e quindi aumentare il numero di calorie ad almeno 1200. Lo schema di alternanza: due giorni di proteine, quindi carboidrati e poi attraverso una proteina, quindi carboidrati.Dieta da 800 calorie: gornata proteica:Colazione da scegliere:Frittata al vapore da 3 albumi d’uovo, cetriolo tritato.200 g di ricotta con cannella.Frittata proteica con gamberi.Pranzo a scelta tra:Pollo bollito e 100 g di broccoli al vapore.Vellutata di champignon.Orecchio di pesce magro.Zuppa di pollo con albumi d’uovo.Pesce bollito o in umido.Cena tra cui scegliere:Frutti di mare.Filetto di pollo alla griglia.Pesce al vapore.Manzo o vitello magro.Giorno di carboidrati:Colazione da scegliere:Farina d’avena sull’acqua.Porridge di grano saraceno senza olio.Muesli al latte.Pranzo a scelta tra:Zuppa di grano saraceno con verdure ed erbe.Riso integrale con verdure.Pasta di semola di grano duro con cavolfiore.Zuppa di pomodoro con riso.Cena tra cui scegliere:Mix di insalata con quinoa.Porridge di miglio con salsa di cipolla verde.Risotto Al Pomodoro E Basilico.Zucca al forno con sale e porridge di miglio.Dieta da 800 calorie, cosa non deve mancare mai nel carrello della spesa:Verdure: cetrioli, lattuga, sedano, spinaci, broccoli, peperone, cavolo, cipolle (cipolle e verde), zucchine, melanzane, carote, barbabietole, cavolfiore, zucca.Frutta e bacche: limone, mirtillo rosso, anguria, fragole, ciliegie, pomelo, pompelmo, ananas, mirtilli rossi, prugne, arance, mele verdi.Carne e pesce: pollo, tacchino senza pelle, vitello, manzo magro, merluzzo, pesce persico, pollock, luccio, passera, nasello e frutti di mare.Cereali: grano saraceno, miglio, grano, quinoa, riso integrale e selvatico, semole di avena e orzo, nonché pasta dura.Gli alimenti da cucina dovrebbero essere con una quantità minima di olio o grigliati e al vapore. Inoltre, sale e spezie non dovrebbero essere abusati. Lo zucchero è proibito durante la dieta e dopo il suo consumo deve essere ridotto.Dieta da 800 calorie: il parere dei nutrizionistiI nutrizionisti affermano che per ridurre il peso, è sufficiente sottrarre 500 dall’apporto calorico giornaliero e attenersi alla figura. Per coloro che vogliono ottenere il risultato più veloce, è possibile utilizzare il metodo per ridurre drasticamente il numero di calorie. Tra coloro che desiderano un risultato rapido, una dieta di 800 calorie al giorno è molto popolare, un menu per il quale è possibile trovare su Internet o è possibile crearlo da soli, seguendo alcuni consigli. Le opinioni dei professionisti variano. Alcuni dicono che 800 al giorno sono troppe poche calorie per mantenere il normale funzionamento del corpo. Altri sostengono che solo con una riduzione così estrema dell’assunzione di nutrienti il corpo dovrà consumare riserve già accumulate. È importante non solo il numero di calorie, ma anche la loro qualità. I carboidrati veloci sotto forma di cottura di zucchero o burro daranno una grande quantità di energia che il corpo non può spendere istantaneamente e mettere da parte. Le proteine che contengono la stessa quantità di calorie emettono energia più lentamente, la saturazione durerà più a lungo, il che significa che l’energia verrà spesa in modo più intelligente.Questa dieta è particolarmente utile per coloro che non vogliono calcolare l’apporto calorico giornaliero necessario, o per coloro che non vogliono aderire a diete mono-rigide, ma vogliono mangiare vario e allo stesso tempo perdere peso.

