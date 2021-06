Il centro subacqueo ibleo blue diving ad Ustica

Attualità Ragusa

Si prepara ad una ‘spedizione’ ad Ustica il Centro subacqueo ibleo Blu Diving di Ragusa, alla scoperta dei fondali marini dell’isola da sempre capitale italiana degli appassionati di immersioni: Nove soci, guidati dall’istruttore Maurizio Buggea, con il supporto locale dell’Ustica Diving, dal 13 al 17 giugno, effettueranno immersioni di vario genere, sia di intersse biologico nell'area marina protetta dell'isola ed in particolare nello "scoglio del medico" e nella "secca della colombara", ma anche archeologico andando a visitare il sito di "Punta Gavazzi" per ammirare le meraviglie sommerse da secoli in quel luogo. In occasione della trasferta nella splendida isola tirrenica il Centro subacqueo ibleo Blu Diving, aderente alla UISP, organizzerà in loco la simpatica manifestazione Taravana, onore e vanto dell’Unione Italiana Sport Popolare.Si tratta della annuale gara nazionale di apnea dinamica inserita nel calendario delle manifestazioni nazionali della UISP/subacquea, e raccoglie tutti gli apneisti italiani in una sfida all’ultimo respiro. Taravana si è tenuta anche lo scorso anno in pieno lockdown con una ‘apnea flash mob’, nel corso del quale i partecipanti, si erano dati appuntamento, rigorosamente in video collegamento, muniti di qualsiasi recipiente abbastanza capiente da contenere testa e maschera (bacinelle, contenitori vari, perfino acquari naturalmente privi di pesci) ed al via avevano immerso la testa senza respirare fino, appunto, all’ultimo respiro. Vedremo che sorprese Taravana riserverà nell’edizione di quest’anno. Naturalmente il tutto si svolgerà nel massimo rispetto delle disposizioni anti covid-19. (daniele distefano)

