Infortunio per Pellegrini, si aggrega Castrovilli

ROMA - La Figc ha richiesto alla Uefa la possibilità di sostituire il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini che, nel corso dell’allenamento di ieri, ha accusato un infortunio. Sottoposto ad accertamenti diagnostici questa mattina, Pellegrini resterà comunque nel gruppo della Nazionale che a breve si trasferirà a Roma. In via cautelativa e in attesa di riscontro da Uefa, si aggregherà al gruppo a Roma il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli.

