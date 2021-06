Salute e benessere Diete

Cosa mangiano i vegani per dimagrire: esempio dieta vegana. La dieta vegana più che una dieta deve considerarsi uno stile di vita anche se in tanti seguono questa alimentazione per dimagrire. Alcuni nutrizionisti considerano però la dieta vegana poco salutare in quanto non comprende il consumo di proteine animali, che siano carne, pesce, formaggi e uova. La fonte proteica principale nella dieta vegana rappresentata da alcuni legumi.Ma cosa si mangia nella dieta vegana e cos’è?Nella dieta vegana si mangiano:semi, burro di arachidi naturale, cereali, alghe, frutta secca, soia con parsimonia (in molti sconsigliano frutta secca e tofu, quindi è un’ulteriore spinta ad approfondire);le bevande vegetali devono essere il più naturali possibile: sono quasi sempre arricchite da zuccheri, oli vegetali e conservanti o esaltatori di sapore;i dessert: purtroppo, per ottenere una torta o un dolce tendente al classico non vegano, è d’obbligo ricorrere a prodotti molto grassi e surrogati. Si parla ancora di oli, additivi, margarina…Dieta vegana:cos’è?La dieta vegana è un regime alimentare che prevede l'esclusione di tutti i cibi di origine animale e, di conseguenza, l'assunzione esclusiva di alimenti vegetali (leggi la Bufala). Una persona vegan, oltre a non mangiare alimenti di provenienza animale non consuma nemmeno i loro prodotti (latte e latticini, uova e miele) partendo dal presupposto che per ottenerli gli animali sono sacrificati o, comunque, sfruttati. Oltre all'aspetto dell'alimentazione, quindi, questa scelta investe anche aspetti etici di rispetto per gli animali (non utilizzare materiali di origine animale, non divertirsi a spese degli animali, non utilizzarli a scopo di lucro).Una recente pubblicazione del Ministero della Salute, così come il documento pubblicato nel 2009 dall’ADA (American Dietetic Association), una delle più importanti associazioni di nutrizionisti del mondo, riportano che la dieta vegetariana e la dieta vegana, se correttamente pianificate, possono essere adeguate dal punto di vista nutrizionale.In realtà, problemi legati alla mancanza di quantità sufficienti di alcuni elementi nutritivi (carenze nutrizionali) possono facilmente verificarsi in chi segue una dieta vegana. Poiché i vegani escludono completamente gli alimenti di origine animale dalla loro dieta abituale, assumono quantità molto ridotte di quei nutrienti che sono contenuti soprattutto in essi: proteine, zinco, calcio, ferro, vitamina D, acidi grassi omega 3. In particolare, può essere particolarmente allarmante la mancanza di vitamina B12 perché essendo coinvolta in processi biochimici, nella sintesi di neurotrasmettitori e nella riproduzione, serve a svolgere molte funzioni fondamentali per l'organismo. La vitamina B12 si trova in abbondanza nei cibi di origine animale, non solo nella carne ma anche in latte e derivati, ma è assente negli alimenti di origine vegetale. La dieta vegana, di conseguenza, richiede prudenza ed è consigliabile seguirla sotto controllo medico e dietologico soprattutto per alcune fasce di popolazione come bambini, adolescenti, donne in età fertile, in gravidanza e in allattamento.Cosa mangiano i vegani per dimagrire: esempio di dieta veganaMenù dieta veganaIn un giorno, ecco un esempio di dieta vegana per dimagrire:colazione: bevanda vegetale di riso naturale e fortificato + 1 frutto + 1 cucchiaino di burro di arachidi;spuntino e merenda: un paio di gallette di farro o grano saraceno + carota o frutta;pranzo: pane integrale o pasta al pomodoro o riso + fagioli in insalata con cipolle;cena: crema di zucca o altro ortaggio (non vellutata, poiché per definizione contengono panna) + orzo + hummus di ceci

