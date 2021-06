Cronaca Modica

Bomba d'acqua a Modica: strade come fiumi in piena VIDEO Bomba d'acqua a Modica: strade come fiumi in piena VIDEO

Bomba d'acqua a Modica, strade come fiumi in pochi minuti. L’allerta meteo gialla annunciata ieri dal Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia, prevista anche a Ragusa, è arrivata. Le strade a Modica sono diventati fiumi in piena in pochi minuti, probabilmente per i tombini otturati. In particolare la via Circonvallazione Ortisiana (vedi Video). In alcune foto un tratto di strada allagto in contrada Quartarella a Modica.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa