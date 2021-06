Vaccino Covid, da oggi prenotazione ragazzi tra i 12 e i 15 anni

Sicilia Vaccino

Da oggi al via in Sicilia le prenotazioni per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni che vogliono vaccinarsi contro il Covid. Si stima una platea di circa 163 mila adolescenti, che potranno scegliere di prenotarsi tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle 8 alle 20, via sms al numero 339.9903947, oppure attraverso i 687 sportelli Atm Postamat o i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull'Isola. "È l'ultimo target degli aventi diritto che viene ammesso alla vaccinazione: - dice l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza - Chiunque in Sicilia, quindi, da oggi potrà immunizzarsi. Ci aspettiamo una risposta positiva, così come avvenuto con i ragazzi poco più grandi. I nostri hub e centri vaccinali sono pronti per dare l'ultima spallata alla pandemia".Alla fascia 12-15 anni sarà offerto il vaccino Pfizer. Intanto prosegue la campagna "Accanto agli ultimi": alcuni giovani immigrati residenti nel quartiere Noce, a Palermo, sono stati vaccinati al Centro diaconale-Istituto Valdese: vengono da Mali, Ghana, Nigeria, Guinea. La Noce è la nona tappa del viaggio di "Accanto agli ultimi", l'iniziativa della Regione siciliana in sinergia con l'ufficio del commissario per l'emergenza Covid di Palermo, il Comune e le associazioni di quartiere per rendere sempre più inclusiva la campagna vaccinale. Una squadra di medici ha vaccinato una quarantina di persone. "Ne siamo veramente felici - dice Anna Ponente, direttrice del Centro -. Abbiamo avuto molte richieste. Vedere che così tanti uomini e donne hanno voglia di vaccinarsi è un segno di speranza e cambiamento".In Sicilia sono 337 i nuovi positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore, su 22.004 tamponi processati. La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 12 e fanno salire il totale a 5.888. La vaccinazione dei ragazzi si può prenotare anche nei vari hub della provincia di Ragusa.

