Dieta contro il Covid? Vegani e pescetariani hanno meno probabilitÃ  di ammalarsi

I vegani e i pescetariani hanno più probabilità di sconfiggere il Covid. Lo rivela uno studio. Ci sono diete in grado di sconfiggere il Covid. Vegani e pescatariani (ovvero vegani che mangiano anche il pesce) potrebbero avere meno probabilità di ammalarsi gravemente di coronavirus. Questo il risultato del nuovo studio pubblicato su BMJ Nutrition, Prevention and Health, rivista americana specializzata nella nutrizione. L'indagine ha coinvolto operatori sanitari di sei paesi, tra cui oltre 2.300 che non avevano avuto COVID e 568 che invece erano stati contagiati. Di coloro che hanno affermato di aver avuto in precedenza il coronavirus, 46 hanno affermato di aver seguito una dieta a base vegetale o pescatariana. Un totale di 138 ha dichiarato di aver avuto sintomi da moderati a gravi, mentre 430 hanno avuto una malattia da lieve a molto lieve. (Fonte BMJ Nutrition,Prevention and Health)

