Cronaca Scicli

Scicli, caldaia a fuoco in un'abitazione a Jungi

I vigili del fuoco del Distaccamento di Modica stamattina intorno alle ore 9 sono intervenuti in un’abitazione del quartiere Jungi a Scicli per un principio di incendio sviluppatesi in una caldaia. La squadra ha subito spento le fiamme e ha effettuato i controlli si sicurezza.

