Oggi a Modica i funerali di Thomas Frasca: morto in un incidente

Si terranno oggi pomeriggio nella chiesa del Sacro Cuore a Modica i funerali del 17enne modicano Thomas Frasca morto, lunedì sera, in un incidente stradale sulla Modica Ispica. Il ragazzo stava tornando a casa dopo aver partecipato al funerale di un suo amico, il 18enne Salvatore Papaleo, morto anche lui in un incidente stradale il 29 maggio. Il 17enne viaggiava a bordo della sua moto 125 quando si è scontrato con una Citroen C3 guidata da un 28enne di Modica. Secondo una prima ricostruzione Thomas è stato abbagliato dal sole, nell'affrontare una curva. Prima è rovinato sul parabrezza dell'utilitaria, poi è stato sbalzato oltre un muretto a secco, finendo su un campo incolto. Il medico legale Giorgio Spadaro ha constatato il decesso, avvenuto subito dopo l'impatto. Thomas era molto conosciuto in città ed aveva moltissimi amici con cui condivideva non solo la passione per le moto ma anche la passione per servizi di caffetteria.Frequentava l’Istituto Alberghiero di Modica ed in questi giorni aveva superato brillantemente le prove scolastiche. Tanti i messaggi postati sui social per ricordare il 17enne e la sua voglia di vivere la vita.

