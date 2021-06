Attualità Funerale

L'ultimo saluto al 17enne Thomas Frasca a Modica VIDEO

Una chiesa gremita di ragazzi oggi a Modica per l’ultimo saluto al 17enne, Thomas Frasca, morto in un incidente stradale lunedì sera sulla Modica Ispica. Tra i tanti ragazzi, c’erano amici e compagni di scuola che insieme ad alcuni insegnanti indossavano una T-shirt con la scritta “Riposa in pace Masinu”. Proprio come il 17enne aveva fatto qualche ora prima della tragedia durante il funerale di un coetaneo, Salvatore Papaleo, a Rosolini. Durante la cerimonia funebre ci sono stati momenti strazianti e di grande dolore, soprattutto quando hanno parlato le due sorelle di Thomas. Poi l’uscita del feretro dalla chiesa circondata da fiori bianchi e dal volo di palloncini.Infine un folto corteo di ragazzi in moto che hanno seguito il carro funebre fino al cimitero dove hanno dato l’ultimo saluto con il rombo delle moto, la vera passione di Thomas.

Felicia Rinzo Articolo di Giornalista