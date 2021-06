Attualità Ragusa

Divieto di transito dei veicoli in una strada a Ragusa: ecco dove e quando

Per consentire l’esecuzione di lavori in un immobile a Ragusa, sarà vietato il transito dei veicoli nel tratto di via del Mercato compreso tra Piazza della Repubblica e Largo Camerina, dalle 7.30 alle 14.00 del 14 giugno 2021. L’accesso riservato ai residenti e frontisti nei tratti via del Mercato - Via XI Febbraio – Via Torrenuova - Via Ten. Di Stefano, sarà possibile esclusivamente dal varco predisposto all’intersezione tra il Largo Camerina e Via del Mercato, debitamente presidiato da movieri selezionatori di traffico. L’autobus del servizio pubblico urbano modificherà il proprio percorso effettuando il capolinea nei pressi della chiesa del Santissimo Trovato, all’intersezione tra Viale Margherita e la Circonvallazione Ottaviano.

