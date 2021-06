Sport Ragusa

Asd Marina di Ragusa in campo contro Troina: tutti al Selvaggio

In occasione del prossimo impegno casalingo, in programma Domenica 13 Giugno, ore 16.00, allo Stadio “Aldo Campo” di c.da Selvaggio a Ragusa, valido per la terz’ultima giornata del Campionato SERIE D 2020/21, con avversario il TROINA CALCIO, partita fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, che con orgoglio consentirebbe alla nostra società di continuare rappresentare e valorizzare il nostro meraviglioso intero territorio ibleo con tutte le sue Bellezze ed Eccellenze, l’intera dirigenza dell’ ASD MARINA DI RAGUSA ha l’enorme piacere di indire l’iniziativa “TUTTI AL SELVAGGIO” consentendo l’ingresso GRATUITO a tutti coloro i quali vorranno partecipare ed assistere al match. Per tutte le associazioni o gruppi che vorranno partecipare basterà inviare, all’indirizzo mail info@asdmarinadiragusa.it (entro e non oltre Venerdi 11 Giugno alle ore 18.00), l’elenco di tutti i nominativi, comprensivo di dati anagrafici e recapito telefonico, cosi da metterci nelle condizioni di poter consegnare i tagliandi nominativi con i rispettivi numeri posti assegnati entro la giornata di Sabato 12 Giugno 2021.Invece per tutti i restanti graditi ospiti che da soli, in amicizia o con le rispettive famiglie vorranno partecipare ed assistere, sarà semplicemente possibile contattare il contatto telefonico 389 3130787, fino a alle ore 12.30 di Domenica 13 Giugno 2021, giornata stessa dell’evento, per prenotare il biglietto d’ingresso, avere il proprio posto nominativo assegnato ed essere inseriti in lista ingressi. Oltre ciò, prima e durante la manifestazione, la società vorrà ringraziare pubblicamente l’Amministrazione comunale del Comune di Ragusa, le autorità e tutte le associazioni che ci hanno supportato ed hanno collaborato in questa stagione cosi faticosa e tribolata ma pur sempre vissuta e percorsa con tanto entusiasmo ed ottimismo. Durante l’intervallo, la società, tramite un semplice sorteggio con l’inserimento di tutti i numeri posto assegnati, omaggerà il fortunato vincitore con una maglia ufficiale della stagione 2020/2021.Tutti gli ingressi e tutte le attività verranno e dovranno essere naturalmente gestite e affrontate nel rispetto di tutte le normative COVID – 19 necessarie e vigenti. “L’individuo che non onora e non valorizza la propria Terra non onora se stesso”.

