Protezione Civile, maltempo e temporali in Sicilia

Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani allerta meteo gialla sulla parte nord orientale dell’isola. L’allerta gialla è prevista per alcune province siciliane tra cui Messina. Ecco cosa si legge sul sito istituzionale della Protezione Civile della Sicilia: dal primo pomeriggio di oggi, martedì 8 giugno 2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia nord-orientale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali ed orientali, con quantitativi cumulati generalmente deboli. I mari mossi.

