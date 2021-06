Dimagrimento rapido, esempio dieta senza carboidrati da 1200 calorie

Salute e benessere Diete

Il dimagrimento rapido è il sogno di tutti ed in particolare di colore che decidono di mettersi a dieta per dimagrire. La dieta senza carboidrati si concentra essenzialmente su un dimagrimento rapido, escludendo ovvero tutti quegli alimenti contenente carboidrati come pane, pasta, dolci, preparati industriali, ecc. Trattandosi di un regime particolare è raccomandato chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare questa o qualsiasi altra dieta. Dimagrimento rapido: esempio settimanale dieta da 1200 calorie senza carboidrati

DIMAGRIMENTO RAPIDO: ESEMPIO DI DIETA SENZA CARBOIDRATI DA 1200 CALORIE

LUNEDI’ COLAZIONE: una tazzina di caffè senza zucchero, un bicchiere di latte a ridotto contenuto di grassi con una spolverata di cacao amaro in polvere.

SPUNTINO: fiocchi di latte magri, una spremuta di arancia fresca senza zucchero.

PRANZO: fesa di tacchino cotto alla piastra, insalata e pomodori condita con un cucchiaino di olio extra vergine di oliva, oppure olio di evo.

CENA: filetto di pesce spada ai ferri, oppure bollito, broccoli cotti al vapore. MARTEDI’ COLAZIONE: una tazza di latte a ridotto contenuto di grassi privo di zuccheri, 3 noci.

SPUNTINO: un vasetto di yogurt magro con frutta fresca di stagione.

PRANZO: bresaola a fette, verdure saltate in padella condite con aglio e olio extra vergine di oliva.

CENA: un filetto di tonno cotto ai ferri, carote bollite.

MERCOLEDI’ COLAZIONE: una tazzina di caffè senza zucchero, un vasetto di yogurt magro con pinoli.

SPUNTINO: una tazza di macedonia fresca con frutta di stagione, senza zuccheri aggiunti.

PRANZO: petto di pollo cotto ai ferri, insalata di lattuga, pomodori e rucola.

CENA: platessa cotta al vapore, verdure miste cotte al forno o saltate in padella con aglio e olio extra vergine di oliva.

GIOVEDI’ COLAZIONE: una tazza di latte a ridotto contenuto di grassi senza zucchero, una spolverata di cacao in polvere, 3 noci.

SPUNTINO: un vasetto di yogurt magro con pistacchi freschi (porzioni moderate)

PRANZO: carpaccio di vitello condito con limone e erbe aromatiche, insalata a foglia verde.

CENA: orata al forno, verdure in accompagnamento. VENERDI’ COLAZIONE: uno yogurt magro, 3 noci secche.

SPUNTINO: una spremuta di arancia senza zucchero.

PRANZO: frittata di albumi, contorno di verdure crude o cotte.

CENA: una bistecchina di manzo, asparagi passati in padella con olio extra vergine di oliva.

SABATO COLAZIONE: una tazza di latte a ridotto contenuto di grassi senza zucchero, una spolverata di cacao amaro in polvere, proteine della soia.

SPUNTINO: una piccola porzione di tonno al naturale in scatola.

PRANZO: ricotta fresca e magra, melanzane e zucchine grigliate.

CENA: filetto di trota alla griglia, verdure miste bollite.

DOMENICA COLAZIONE: una tazzina di caffè senza zucchero, 3 noci secche.

SPUNTINO: un vasetto di yogurt magro, una spremuta.

PRANZO: insalata di polpo con insalata di pomodori.

CENA: insalata di gamberetti, verdura saltata in padella con olio extra vergine di oliva.