Cellulite o buccia di arancia: la dieta corretta e cosa mangiare. La cellulite o buccia di arancia è un fastidioso inestetismo che colpisce soprattutto le donne. Per ridurla o prevenirla è fondamentale seguire una sana alimentazione e bere tanto durante il giorno. L’alimentazione corretta contro la cellulite o la buccia di arancia riveste un ruolo centrale in questo processo proprio perché il problema della cellulite deriva da una alterazione strutturale delle cellule adipose, sia del derma che dell’ipoderma. Oltre a questo, è importante introdurre alimenti capaci di combattere la ritenzione dei liquidi nei tessuti circostanti. La cellulite, come abbiamo già detto prima colpisce in particolare le donne, e colpisce soprattutto alcune zone del corpo. Soprattutto gambe, braccia, cosce e glutei sono caratterizzati dalla presenza della buccia d’arancia. Il nostro obiettivo non è certo quello di demonizzare questa caratteristica, si tratta di un inestetismo che può essere eliminato ma che non deve diventare motivo di stress e mancanza di autostima.Una lieve presenza di cellulite è fisiologica, anche se con uno stile di vita corretto e una alimentazione sana. Importante è tenere presente che esistono numerosi fattori genetici, ormonali e vascolari, a volte associati a cattive abitudini alimentari e vita sedentaria. Praticare dell’attività fisica anche dolce e limitare il sale con una dieta iposodica potrebbe rappresentare un punto di partenza efficace. Vediamo ora più nello specifico come è composta una dieta anticellulite, un esempio di menù e quali sono gli esercizi contro la cellulite più efficaci.Cellulite o buccia di arancia: dieta cos’è e cosa mangiareCos’è e in cosa consiste una dieta anticellulite? Come abbiamo già accennato nell’introduzione di questo articolo, la cellulite è definita come un inestetismo tipicamente femminile, che interessa circa il 90% delle donne. La cellulite si presenta senza una precisa correlazione con l’età e con la forma fisica, in alcuni casi esiste anche una predisposizione genetica. Questa informazione è importante da prendere in considerazione perché non sempre il tipo di alimentazione può risolvere il problema. Stiamo parlando di una patologia che indica una condizione alterata dell’ipoderma, cioè un tessuto sottocutaneo presente al di sotto della cute costituito soprattutto da cellule adipose.Il tessuto adiposo costituisce una fonte di energia per il nostro corpo non indifferente. La presenza eccessiva di tessuto adiposo sotto la cute è legata all’equilibrio ormonale di ognuno di noi ma anche alle nostre abitudini alimentari, al sesso e all’età. Da qui nasce la cellulite, che si deposita per la maggior parte nella parte inferiore del nostro corpo e che caratterizza soprattutto il sesso femminile. Fianchi e glutei, non a caso, sono due delle aree più colpite dalla pelle a buccia d’arancia, perché zone molto sensibili verso l’azione degli ormoni femminili estrogeno e progesterone.Cellulite o buccia di arancia, dieta: eliminare sale e zuccheriLe linee guida generali per creare una dieta anticellulite ben equilibrata e soprattutto per combattere l’inestetismo della cellulite, partono dal presupposto che sia sale che zuccheri siano da tenere sotto controllo. Una riduzione è necessaria, in entrambi i casi. Una alternativa valida da usare per insaporire i nostri piatti in una dieta anticellulite è costituita dalle spezie. Pepe nero, zenzero, curcuma e cumino sono solo alcune delle spezie utili per ridurre la lieve infiammazione del tessuto adiposo che provoca la formazione della cellulite. Oltre al sale, dobbiamo fare attenzione anche alla quantità di zuccheri. Questo perché contribuiscono alla formazione di tessuto adiposo, soprattutto in zone del corpo come cosce e glutei. Il consiglio è quindi quello di diminuire l’assunzione di dolci, non da eliminare ma da considerare una eccezione all’interno di una alimentazione ben equilibrata. Demonizzare il cibo con una dieta ferrea non è la chiave!Cellulite o buccia di arancia: dieta anticellulite: Esempio Menù 7 giorniLunedì: colazione: Tisana depurativa e anticellulite a base di ciliegia e betulla, corn flakes di mais oppure crusca.Pranzo: Riso integrale o riso venere con gamberetti, zucchine e insalata mista.Spuntino: Frutta fresca oppure un frullato di frutta.Cena: Petto di pollo al forno o alla griglia, carote e fetta di pane integrale.Martedì: colazione: Yogurt naturale con nocciole, tisana o tazza di caffè.Pranzo: Orata alla griglia con melanzane e zucchine grigliate condite con olio EVO.Spuntino: Frullato di frutta fresca.Cena: Piselli e prosciutto cotto, pane integrale e frutta.Mercoledì: colazione: Latte parzialmente scremato con biscotti secchi, tazza di caffè.Pranzo: Pasta integrale o di semola con passata di pomodoro e melanzane alla griglia, insalata mista con olio EVO.Spuntino: Tisana anticellulite alla spirea e vite rossa.Cena: Minestrone con legumi e una fetta di pane integrale.Giovedì: colazione: Tisana depurativa e anticellulite a base di tarassaco e liquirizia, corn flakes di mais oppure crusca.Pranzo: Insalata di polpo e patate, insalata mista con olio EVO.Spuntino: Yogurt greco con noci.Cena: Roast beef a fette, insalata di pomodori e pane integrale.Venerdì: colazione: Avocado toast e tisana depurativa.Pranzo: Risotto con crema di barbabietola e caprino, insalata mista con olio EVO e frutta fresca.Spuntino: Spremuta di agrumi.Cena: Filetto di orata gratinato al forno, finocchi conditi con olio EVO e frutta fresca.Sabato: colazione: Yogurt naturale scremato con muesli di nocciole o frutta secca, tazza di caffè o di tè verde.Pranzo: Petto di pollo, melanzane alla griglia, pane integrale e frutta fresca.Spuntino: Biscotti secchi e frutta fresca.Cena: Pasta integrale con pomodorini secchi, pangrattato e colatura di alici, insalata mista con olio EVO.Domenica: colazione: Fette biscottate con marmellata di lamponi senza zucchero, tazza di caffè.Pranzo: Ricotta con pomodori e spinaci, pane integrale.Spuntino: Tisana depurativa e anticellulite al ribes nero e all’uva.Cena: Zuppa di legumi, insalata mista con olio EVO e frutta fresca

