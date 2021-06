Moda e spettacolo Tv

Mara Venier in ospedale: sto vivendo un incubo Mara Venier in ospedale: sto vivendo un incubo

Mara Venier ricoverata in ospedale. Non è ancora finito l’incubo per la nota conduttrice televisiva Mara Venier. Dopo l’intervento dal dentista durato molte ore per un impianto, la conduttrice tv è stata nuovamente sottoposta a un’operazione. Questa volta, però, un intervento maxillofacciale e d'urgenza! Posta una foto sui social e spiega ai follower quanto accaduto: “Ricoverata, sala operatoria, anestesia totale, un incubo…”. Dovrà sottoporsi a dei controlli, ma ancora non è finita: “Sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento)”. “Amici di Instagram voglio condividere l’incubo che sto vivendo: lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per un impianto già previsto da mesi... – così comincia il racconto per i fan - sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 e sono uscita alle 17.30 dopo ore!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso, bocca, gola, labbra, mento!”.Sui social, infatti, aveva anticipato quando accaduto mostrandosi in alcuni scatti sul lettone di casa insieme al nipotino. Aveva il ghiaccio sulla bocca e spiegava la sua sofferenza. Ora spiega: “Tralascio il resto non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede)!!! Giovedì di corsa dal chirurgo maxillofacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto), che dopo aver verificato la situazione, venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno!”.

