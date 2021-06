Economia Comiso

Importanti novità per il cimitero di Comiso. Dopo anni d’attesa, arriva il monta feretri e il sistema d’allarme e video sorveglianza. “Passi piccoli ma importanti verso la modernizzazione del nostro luogo di culto”. Dichiarazioni dell’assessore ai servizi cimiteriali, Giuseppe Alfano. “ Da anni gli operatori, ed anche i cittadini, attendevano il monta feretri – dichiara l’assessore Alfano – che, in luoghi di culto come i cimiteri dovrebbero essere strumenti normali. Noi, finalmente, ce ne siamo dotati perché anche queste che sembrano piccole cose, sono la carta di presentazione di una città e di una comunità moderna e civile. Il monta feretri sarà uno strumento utile non solo per gli operatori cimiteriali che, ad oggi, utilizzavano le corde per tumulare nelle parti più elevate i defunti, ma anche uno strumento che consentirà ai cittadini di potere arrivare ai loro cari estinti in sicurezza.Accanto a questo – continua Alfano – abbiamo dotato di sistema di allarme e di video sorveglianza l’ ingresso principale del cimitero, gli uffici, la cappella ed il deposito dei mezzi. Sono passi piccoli ma importanti verso la modernizzazione del nostro luogo di culto, e un segno di rispetto per i defunti e i loro familiari”.

