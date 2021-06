Contributo a fondo perduto fino a 5 mila euro per le microimprese di Modica

Economia Modica

Contributi a fondo perduto per le microimprese del territorio di Modica danneggiate dalla crisi finanziaria determinata dall’emergenza Covid-19. E’ stato pubblicato il bando aperto alle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi con sede legale a Modica per una dotazione finanziaria complessiva di circa 1.261.667,00 euro. Possono presentare l’istanza di contributo a fondo perduto le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi che: sono regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; hanno la sede legale e/o operativa nel Comune di Modica; hanno un codice Ateco prevalente tra quelli previsti per ciascuna area territoriale. Le microimprese potranno presentare una sola istanza per partita IVA, pena l’inammissibilità di tutte le istanze presentate dalle imprese risultanti collegate.Il contributo a fondo perduto sarà concesso per un importo massimo di 5.000 euro per ciascuna impresa. L’aiuto sarà concesso con procedura a sportello con una valutazione automatica, in funzione degli elementi dichiarati mediante la modulistica allegata all’Avviso. Le istanze, firmate digitalmente dal legale rappresentante in formato “.p7m”, dovranno essere compilate on line (secondo lo schema riportato nell’Allegato 2 dell’Avviso), accedendo con credenziali SPID2 alla piattaforma informatica dedicata, che verrà indicata con successivo avviso sul sito istituzionale del Dipartimento delle Attività Produttive e su Euroinfosicilia.it. Sulla stessa piattaforma saranno pubblicate le istruzioni per la compilazione della richiesta di contributo.Le istanze devono essere inviate a partire dalle ore 12 dell’1 luglio fino alle ore 11:59 del 13 luglio 2021. “Questo importante aiuto si somma agli altri che il Comune di Modica ha messo a disposizione dei propri cittadini nell’ultimo anno e mezzo. Ricordiamo che il contributo verrà elargito fino ad esaurimento dei fondi a disposizione. Quindi massima attenzione e rapidità nella presentazione della domanda”.

