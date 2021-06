Temporali e instabilitÃ  meteo in Sicilia: anche a Ragusa

Attualità Meteo

Temporali e instabilità meteo in Sicilia: anche a Ragusa

Temporali sparsi e temperature in calo nei prossimi giorni in Sicilia. Secondo le ultime previsioni meteo già da domani, mercoledì 9 giugno, in Sicilia si prevedono piogge e temporali sparsi. L’instabilità meteo sull’isola è causata dall'arrivo di aria fredda dai Balcani che favorirà l'attivazione di moti convettivi e quindi la formazione di temporali a partire dalle zone interne. In particolare domani, 9 giugno, sono previsti temporali anche sui monti Iblei che si dirigeranno in direzione sud-est a causa dei venti in quota provenienti da nord-ovest. Giovedì sarà la giornata in cui si avrà maggiore probabilità di avere fenomeni temporaleschi anche nel territorio di Ragusa, con temporali che localmente potrebbero risultare intensi e che verrebbero spinti in direzione sud dai venti in quota.L’instabilità meteo proseguirà anche nel weekend, con nuovi temporali che si formeranno sempre a partire dalle zone interne, ma con possibili sconfinamenti fino alle coste.

