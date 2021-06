Attualità Modica

Funerali del 17enne Thomas Frasca domani a Modica Funerali del 17enne Thomas Frasca domani a Modica

I funerali di Thomas Frasca, il 17enne modicano, morto ieri sera in un incidente stradale a Modica si terranno domani, mercoledì 9 giugno, alle ore 15 nella chiesa del Sacro Cuore. Thomas viaggiava a bordo di un motociclo 125, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro un’auto, una Citroen C3. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle ore 19,30 sulla Modica -Ispica nei pressi del Centro Commerciale La Fortezza. In queste ore sono diversi i post pubblicati su facebook per ricordare il 17enne. Tra i tanti ne condividiamo uno postato da un amico di Thomas: Eri davvero l'amico di tutti, la persona che quando ti incontravamo eri sempre allegro e con un super sorriso.. Il tuo modo di scherzare con le tue frasi che ogni volta c'era sempre da ridere. Poi noi siamo sempre stati legati sia dalla passione per i motori e sia per la simpatia..Ti voglio bene amico mio e spero che un giorno ci rivedremo magari come a poco tempo fa.. Tutti insieme a ridere e a raccontare le nostre pazzie…

I funerali di Thomas Frasca, il 17enne modicano, morto ieri sera in un incidente stradale a Modica si terranno domani, mercoledì 9 giugno, alle ore 15 nella chiesa del Sacro Cuore. Thomas viaggiava a bordo di un motociclo 125, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro un’auto, una Citroen C3. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle ore 19,30 sulla Modica -Ispica nei pressi del Centro Commerciale La Fortezza. In queste ore sono diversi i post pubblicati su facebook per ricordare il 17enne. Tra i tanti ne condividiamo uno postato da un amico di Thomas: Eri davvero l'amico di tutti, la persona che quando ti incontravamo eri sempre allegro e con un super sorriso.. Il tuo modo di scherzare con le tue frasi che ogni volta c'era sempre da ridere. Poi noi siamo sempre stati legati sia dalla passione per i motori e sia per la simpatia.. Ti voglio bene amico mio e spero che un giorno ci rivedremo magari come a poco tempo fa.. Tutti insieme a ridere e a raccontare le nostre pazzie…