Dieta super rapida e menÃ¹ settimanale: 7 giorni su 7

Dieta super rapida e menù settimanale: 7 giorni su 7. La dieta super rapida settimanale per dimagrire velocemente e depurare l’organismo da scorie e tossine, ideale a giugno, è la dieta detox. Si tratta di un regime alimentare disintossicante che non può essere seguito oltre i 7 giorni. Esistono vari menù della dieta rapida per dimagrire e disintossicare l’organismo, noi ne elenchiamo uno indicativo. Prima però come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. La dieta sottoelencate non è adatta a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.Dieta super rapida e menù settimanale: 7 giorni su 7Lunedì: colazione: yogurt magro e un frutto.Pranzo: minestrone di verdure e un’insalata mistaCena: pesce al vapore con verdure e un piccolo panino integrale.Martedì: colazione: una tazza di latte scremato e tre cucchiai di cerealiPranzo: 60g di riso integrale con verdure + un’insalata mistaCena: 100g di petto di pollo o di tacchino sgrassato con un contorno di verdure grigliate.Mercoledì: colazione: un bicchiere di macedonia di frutta (senza zucchero) e uno yogurt magroPranzo: 50g di prosciutto crudo, insalata mista e un piccolo panino integraleCena: 100g di carne senza grasso e un’insalata mista.Giovedì: colazione: cereali e una tazza di latte scrematoPranzo: 100g di pesce al vapore + carote crude o al vapore come contornoCena: 80g di pasta integrale con salsa di pomodoro e basilico fresco.Venerdì: colazione: yogurt magro e un frutto di stagionePranzo: 100g di prosciutto di tacchino con insalata mista o verdure grigliateCena: passato di verdura con crostini di pane integrale.Sabato: colazione: latte scremato e cerealiPranzo: un piatto di verdure al vapore e un piccolo panino integraleCena: 100g di salmone al forno e due patate lesse.Domenica: colazione: una spremuta d’arancia, un frutto di stagione e una fetta biscottata con mielePranzo: torta salata di verdure al fornoCena: petto di pollo o di tacchino in padella con limone e un piccolo panino integrale.La dieta detox settimanale consente di perdere fino a 3kg a settimana. Potrete seguirla anche per 30 giorni ed in tal caso potete variare la dieta seguendo anche una diversa versione del menù settimanale.

